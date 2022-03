Steigende Fallzahlen – Braucht es eine vierte Corona-Impfung?

In anderen Ländern wird der zweite Booster bereits verimpft. In der Schweiz ist dieser bislang kein Thema.

Israel verimpft sie seit Jahresanfang, Deutschland seit Mitte Februar: Die vierte Impfung wird in immer mehr Ländern eingeführt. Geboostert werden damit derzeit gezielt ältere Menschen und Risikopatienten und -patientinnen. In der Schweiz ist der zweite Booster bisher kein Thema. Dies, obwohl die täglichen Infektionszahlen neue Höhen erreichen. «30’000 Fälle pro Tag sind nur jene, die sich auch tatsächlich testen liessen. Die Dunkelziffer ist wesentlich höher», sagt Daniel Speiser, Immunologe des Universitätsspitals Lausanne. Der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri geht von 150’000 Fällen pro Tag aus, wie er kürzlich in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» sagte. Das macht sich auch in den steigenden Hospitalisierungen bemerkbar.