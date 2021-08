Sexuelle Gewalt im Rap - Braucht es in der Schweiz auch eine Rapmetoo-Bewegung?

1 / 8 Mit ihr hat alles angefangen: Influencerin Nika Irani (23) berichtete Anfang Juni auf ihrem Instagram-Profil, dass sie von einem berühmten deutschen Rapper sexuell misshandelt wurde. Instagram/playgirlnikaa Die Rede war von Rapper Samra (26), der jedoch alles abstreitet. Sein Label Universal Urban hat sich bereits von ihm distanziert. Es gilt die Unschuldsvermutung. Instagram/samra Mit ihrer Geschichte entfachte Nika die Debatte um Frauenfeindlichkeit und sexuelle Gewalt im Deutschrap. Unter dem Hashtag #deutschrapmetoo berichten Frauen online von ihren Erlebnissen. Instagram/playgirlnikaa

Darum gehts Anfang Juni trat die Influencerin Nika Irani (23) mit Missbrauchsvorwürfen gegen Rapper Samra (26) an die Öffentlichkeit.

Seither wurde die Debatte über Sexismus im Deutschrap erneut eröffnet.

Unter dem Hashtag #deutschrapmetoo berichten Frauen und Verbündete von ihren Erfahrungen.

Braucht es eine solche Bewegung auch in der Schweiz? Wir haben bei vier Schweizer Rapperinnen und Rappern nachgefragt.

Homophobie, Sexismus und Gewalt sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Rapkultur. Anfang Juni hat Influencerin Nika Irani (23) mit Missbrauchsvorwürfen gegen Rapper Samra (26) erneut eine Debatte darüber ausgelöst.

Seither haben sich grosse Namen der deutschen Rap-Szene wie Shirin David (26), Visa Vie (34) und Royal Bunker Labelboss Markus Staiger (49) dazu geäussert, Frauen haben in den sozialen Medien über ihre Erfahrungen mit sexueller Gewalt in der Rapszene berichtet und der Hashtag #deutschrapmetoo trendete wochenlang.

Braucht es also auch hier eine #metoo Bewegung?

In der schnellebigen Welt von Instagram und Co. sorgte der Vorfall zwar für einen Aufschrei, doch die Welle der Empörung scheint langsam wieder abzuflachen. Erst vor einigen Tagen machte auch hier der Zürcher Rapper Xellen7 (29) unbekümmert wieder frauenfeindliche Äusserungen in seiner Instagram-Story. Auf die Frage eines Fans, warum er Nika Irani nicht möge, antwortet er: «Weil sie eine Sharmuta ist.» Auf Deutsch übersetzt heisst das arabische Wort so viel wie Hure oder Schlampe.

Rapper Greis (43) weiss um das Problem: «Sexismus und Homophobie wurden im Rap viel zu lange toleriert. Auch in der Schweiz.» Im Hip-Hop gehe es darum, sich mit anderen zu messen und dadurch mehr Selbstbewusstsein zu erlangen. Darum gäbe es in dieser Szene auch Menschen mit geringem Selbstwertgefühl. «Die Verherrlichung von sexueller Gewalt ist dann ein Mittel, um sich überlegen zu fühlen.» Laut dem Berner gäbe es aber noch mindestens tausend andere Wege um zu sagen, man sei der Beste, ohne dabei sexistisch oder diskriminierend zu werden.

Gerade deshalb sei es besonders wichtig, dass sich auch Männer an der Debatte beteiligten. «Wir sind alle von sexueller Gewalt betroffen: Entweder als Angehörige, als Zeugen, oder als Täter», sagt Greis. Auch er habe früher seinen Status als Rapper genutzt, um an Sex zu kommen. Doch er wolle nicht mehr Teil des Problems sein und sich aktiv an der Debatte beteiligen. «Offen darüber zu sprechen ist ein erster Schritt.»

Frauenfeindlichkeit gehört zum Rap-Alltag

«Natürlich braucht es in der Schweiz eine #Rapmetoo-Bewegung», findet auch Big Zis (45). «Sexuelle Gewalt passiert überall – und selten solidarisiert man sich mit den Opfern», so die Zürcher Rapperin. Bei sogenannten Cyphern, also Freestyle-Rap-Sessions, erschrecke sie immer wieder: «Viele Rapper sind überhaupt nicht über das Thema Sexismus aufgeklärt. Es ist so verletzend zu hören, wie manche ihre Mütter und Schwestern beleidigen.»

Und Zis’ Rap-Kollege, der Berner Dawill (27,) gibt zu: «Ich bin selber noch ziemlich blind, was das anbelangt.» Den Grund dafür sieht der Rapper in der Musik seiner Jugend: «Die Leute, die jetzt rappen, sind mit gewaltverherrlichenden und frauenfeindlichen Texten wie denen von 50 Cent und Eminem aufgewachsen.» Seine Rap-Kollegin, die Tessinerin KimBo (30) pflichtet ihm bei: «Es ist schon seit über drei Jahrzehnten normal, dass Rapper sich herablassend gegenüber Frauen äussern, das sollte viel öfter kritisiert werden.»

Die Haltung der vier Rapperinnen und Rapper zeigt klar: In der Schweiz will man die Debatte über Sexismus, Gewalt und Frauenfeindlichkeit im Rap weiterführen. Ein Schritt ist bereits getan: Auch hier wurde mit dem Instakanal #chrapmetoo ein Account eingerichtet, der Hilfe für Betroffene von körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt anbietet.