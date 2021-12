2G, Massentests, Impfpflicht – Braucht es schon diese Woche härtere Massnahmen?

Kurz nachdem der Bundesrat am Freitag neue Massnahmen verkündet hatte, vermeldeten mehrere Spitäler, mit der «stillen Triage» begonnen zu haben.

In der Politik soll eine Debatte über 2G und ein Impfobligatorium angestossen werden.

Vielen gehen die Massnahmen, welche der Bundesrat am Freitag beschlossen hat, angesichts der steigenden Zahlen nicht weit genug.

Am Freitag hat der Bundesrat weitere Massnahmen zur Pandemie-Bekämpfung bekanntgegeben. Nur Stunden später schilderte Martin Balmer, Leiter der Intensivmedizin beim Kantonsspital Aarau in der SRF-«Arena» eindrücklich, wie er und seine Mitarbeiter schon jetzt entscheiden müssen, wer einen Platz auf der Intensivstation erhält – und wer nicht.

Der Tessiner Infektiologe Andreas Cerny erwartet diese Woche eine weitere Verschlechterung der Infektionszahlen. «Auch mit weiteren Triage-Meldungen aus den Intensivstationen müssen wir leider rechnen.» Er hält es deshalb für wahrscheinlich, dass schon in den kommenden Tagen weitere Massnahmen angekündigt werden: «Wir haben das in Österreich gesehen. Als die Zahlen sich verschlechterten, wurden nach und nach neue Massnahmen eingeführt.»

Österreich versuchte die Zahlen erst durch ähnliche Massnahmen zu bremsen, wie der Bundesrat sie am Freitag verkündet hat. Kurz darauf wurde ein Lockdown für Ungeimpfte angekündigt, mittlerweile befindet sich das ganze Land wieder in einem 20-tägigen Lockdown. Auch für die Schweiz erwartet Cerny eine solche Salamitaktik – welche Massnahme wann eingeführt werde, sei aber schwer zu sagen. Diese Möglichkeiten stehen zur Debatte:

Massentests, CO2-Messgeräte und Filter

Diese Forderung stellen einige Experten schon lange. Gerade in Schulen sei es dringend angezeigt, diese Massnahmen zu ergreifen. Auch Andreas Cerny hätte sich schon letzten Freitag mehr schweizweite Regeln an Schulen gewünscht. Für eine bessere Überwachung der Luftqualität plädiert auch GLP-Nationalrat Martin Bäumle. Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen plädiert für eine Maskenpflicht an Schulen ab dem fünften Schuljahr.