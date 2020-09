Sorge nach Disqualifikation : Braucht Novak Djokovic professionelle Hilfe?

Nach dem US-Open-Eklat rund um Novak Djokovic steht die Tennis-Welt unter Schock. Hat der Serbe seinen Ärger nicht unter Kontrolle?

Es war ein kleiner Wutausbruch, der um die Welt gegangen ist. Aus Ärger über ein verlorenes Aufschlagspiel im Duell gegen Pablo Carreno Busta am US Open drosch Novak Djokovic einen Tennisball unachtsam weg und traf dabei die Linienrichterin Laura Clark am Hals.