Zu wenig Betten in Salzburg : Braucht Österreich noch schärfere Massnahmen?

Im Wochentakt ist der Impfdruck in Österreich durch immer neue Regeln erhöht worden. Nun soll eine erste Bilanz gezogen werden. Sind noch härtere Einschnitte notwendig?

Am Mittwoch wird der grüne Gesundheitsminister die Pandemie-Lage neu bewerten.

In Österreich wurde am Montag ein Lockdown für Ungeimpfte eingeführt.

Kurz nach Einführung immer schärferer Corona-Massnahmen für Ungeimpfte in Österreich fordern viele Ärzte weitere Einschränkungen für die Gesamtbevölkerung. Der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein will die Pandemie-Lage und die Wirkung der jüngsten Covid-Regeln am Mittwoch bewerten. Mit seinem jüngsten Vorstoss für eine nächtliche Ausgangssperren für alle sorgte er für einen Krach mit Kanzler Alexander Schallenberg und seiner konservativen ÖVP, die sich gegen einen allgemeinen Lockdown stemmt.