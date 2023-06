Gino Mäder: Grosse Kritik nach Horror-Sturz

Via Rega musste Mäder abtransportiert werden.

Am Donnerstag stand die Königsetappe der Tour de Suisse statt.

Die 5. Etappe der Tour de Suisse wurde überschattet von schweren Stürzen des Schweizers Gino Mäder und des Amerikaners Magnus Sheffield. Die Tour de Suisse teilte am Donnerstagabend mit: «Der Rennarzt war innert zwei Minuten an der Unfallstelle. Magnus Sheffield war ansprechbar. Er wurde mit Prellungen und einer Hirnerschütterung ins Spital Samedan transportiert.»

Gino Mäder habe reglos im Wasser gelegen, so die Verantwortlichen weiter. «Er wurde sofort reanimiert und anschliessend mit einem Rettungshelikopter ins Spital Chur transportiert.» Wenig später meldete RSI, dass der Zustand der Schweizers stabil sei. 20 Minuten erreichten dagegen Nachrichten, dass sein Zustand unklar sei.

«Sturz ist bei Höchstgeschwindigkeit passiert»

«Absolute Stille im Teambus»

Bahrain-Victorious, das Team von Gino Mäder, beschrieb in einem Communiqué den Unfallhergang und meinte: «Unsere Gedanken und Gebete sind bei Gino.» Raphael Meyer äusserte sich ebenfalls zu dem schweren Sturz von Mäder. «Einige unserer Fahrer sind an der Unfallstelle vorbeigefahren. Sie sind geschockt», so der CEO von Tudor Pro Cycling. Das Tudor-Team sei gerade auf dem Weg ins Hotel. «Im Teambus herrscht absolute Stille», betonte Meyer.