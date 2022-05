Vor dem Barrage-Rückspiel: «Brauchte Kritik, um alle aufzuwecken» – FCL-Coach Frick über Wut-Anfall 

Am Sonntag steigt in der Swissporarena das alles entscheidende Barrage-Rückspiel zwischen Luzern und Schaffhausen. FCL-Coach Mario Frick zeigt sich vor dem Showdown entspannt und optimistisch.

1 / 5 Mario Frick steht mit dem FCL vor dem kapitalen Barrage-Rückspiel gegen Schaffhausen. Marc Schumacher/freshfocus Der Luzerner Trainer kritisierte seine Mannschaft am Donnerstag vor der laufenden Kamera. Martin Meienberger/freshfocus Die Kritik habe es gebraucht, um «nochmals alle aufzuwecken und so darauf hinzuweisen, was auf dem Spiel steht», meint Frick. Martin Meienberger/freshfocus

«Endlich gehts mal um etwas!», ruft ein gut aufgelegter Marius Müller den Journalisten zu, die sich am Freitag anlässlich einer Medienorientierung mit FCL-Coach Mario Frick in den Räumlichkeiten der Swissporarena versammelt hatten. Der Luzerner Goalie platzte unangemeldet kurz in die Runde rein und vermittelte eine positive Grundstimmung beim FCL, die sein Trainer den Medienschaffenden nachher im Gespräch bestätigte.

«Das Gefühl bei uns ist nach wie vor ein gutes», erzählt Frick und spricht davon, dass man in Luzern das alles entscheidende Barrage-Rückspiel am Sonntag um 16.30 Uhr gegen Schaffhausen (live bei uns im Ticker) «wie einen Cup-Final» angehen werde.

«Hatten immer Druck»

Der erst im Winter von Vaduz in die Innerschweiz gewechselte Trainer will nichts wissen von grosser Nervosität und zeigt sich trotz der grossen Bedeutung der kommenden Partie selbstbewusst. «Wir hatten immer Druck gehabt in den letzten Wochen. Bereits gegen Lausanne und Servette gingen wir auf den Platz und wussten, dass wir gewinnen müssen», so Frick.

Der 47-Jährige hatte sich noch am Donnerstag nach dem 2:2 im Hinspiel in Schaffhausen sichtlich angefressen gezeigt und die Leistung seiner Mannschaft im Interview bei blue vor laufender Kamera als «der absolute Horror» bezeichnet. Als ihn 20 Minuten darauf anspricht, ob diese starken Worte taktische Spielereien gewesen seien, verneint Frick dies.

«Brauchte Kritik zum Aufwachen»

«Das war definitiv keine Taktik, ich versuche einfach, authentisch zu sein. Wenn ich das Gefühl habe, meine Mannschaft zu kritisieren, dann mache ich das auch öffentlich», so der Liechtensteiner, der weiter anfügt: «Ich glaube, das brauchte es, um alle nochmals aufzuwecken und so darauf hinzuweisen, was auf dem Spiel steht.»

Sechs bis sieben Spieler seien in Schaffhausen gemäss Frick nicht an ihre Leistungsgrenze rangekommen und dennoch habe man mit dem 2:2 noch ein gutes Resultat herausgeholt. «Das ist der grosse Unterschied zu der Barrage 2020, damals spielte Thun ähnlich schlecht wie wir, verlor aber das Hinspiel mit 0:2», so der frühere Vaduz-Trainer, der damals in die Super League aufstieg.