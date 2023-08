Supercar-Fahrer in South Australia brauchen künftig eine spezielle Lizenz

Im australischen Bundesstaat South Australia müssen Fahrer vieler Supersportwagen ab Ende 2024 einen zusätzlichen Führerschein vorweisen, sofern sie ihre Boliden im öffentlichen Strassenverkehr bewegen wollen. Erforderlich wird die Fahrlizenz für sogenannte «Ultra-high-powered Vehicles» (UPHV), also für Fahrzeuge mit einem Leistungsgewicht von mindestens 375 PS pro Tonne. Immerhin rund 200 Fahrzeuge sollen aktuell in diese Leistungskategorie fallen.

Ist eine Führerausweis-Erweiterung für Supercars auch in der Schweiz nötig?

Es drohen harte Strafen

Für diese Führerscheinergänzung namens U-Lizenz müssen die Autofahrer allerdings nicht ihre Fahrkünste vorführen, sondern ein Online-Training durchlaufen, das über Gefahrenpotenziale von Hochleistungsfahrzeugen sowie über die Nutzung von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen aufklärt. Laut Medienberichten soll es in South Australia künftig ausserdem verboten sein, bei Hochleistungsfahrzeugen im öffentlichen Strassenverkehr Regelsysteme wie etwa die elektronische Stabilitätskontrolle ESP zu deaktivieren. Bei Zuwiderhandlungen droht ein Bussgeld von rund 3000 Franken. Es drohen sogar langjährige Haftstrafen, wenn Supersportwagenfahrer Unfälle verursachen und ihnen dabei fahrlässiges Verhalten oder Drogenkonsum nachgewiesen werden kann.

In der Schweiz sind bisher keine Bestrebungen in eine solche Richtung bekannt. Allerdings sorgen auch bei uns immer wieder Unfälle in Verbindung mit sehr leistungsstarken Autos für Schlagzeilen.