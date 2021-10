«Zu wenig Schutz» : Brauchts nach der Johnson-Impfung noch einen mRNA-Boost?

Das Bundesministerium für Gesundheit will, dass Leute, die den Impfstoff von Johnson erhalten haben, einen Booster erhalten. Doch nicht vom selben Vakzin, sondern von Moderna oder von Pfizer/Biontech.

Der Vektoren-Impfstoff von Johnson&Johnson dient als Alternative zu Moderna und Pfizer/Bion t ech. Besonders für Menschen , die der mRNA-Technologie skeptisch gegenüber stehen. Doch in unserem Nachbarland Deutschland gibt es den Impfstoff ohne mRNA-Technologie vielleicht bald nicht mehr ohne Auffrischung. Und ausgerechnet die Auffrischung soll mit einem Impfstoff von Moderna oder Pfizer/Bion t ech geschehen , so will es die deutsche Impfkommission (STIKO).