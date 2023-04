Bud Light: CEO gibt Statement nach Werbung mit Mulvaney ab

Das Unternehmen hat an der Börse in zwei Wochen etwa 4,5 Milliarden Dollar an Wert verloren.

Anheuser-Busch ist die grösste Brauerei der Welt und stellt unter anderem das Bier Bud Light her. In zwei Wochen hat das Unternehmen allerdings an Wert verloren , insgesamt 4,5 Milliarden Dollar. Der Kurs der Aktie sank um rund 4,5 Prozent. Als möglicher Grund dafür gilt eine Werbekampagne, die die Transgender-Influencerin Dylan Mulvaney für Bud Light auf Instagram gestellt hat. Das sei Gender-Propaganda, woke und entfremdend, wüten Konservative und Republikaner. Viele haben sich dazu geäussert, nur der CEO von Anheuser-Busch schwieg bislang. Bis jetzt.

Gerne versuchen Firmen, die in Krisen geraten sind, diese einfach auszusitzen, sagte Adrienne Suvada von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften jüngst im Gespräch mit 20 Minuten. Doch das sei die falsche Strategie. die Brauerei müsse nun hinstehen und den Kundinnen und Kunden erklären, was der Gedanke hinter der Kampagne sei, so die Marketingexpertin. «Anheuser-Busch kann nicht einfach so tun, als ob nichts geschehen sei», sagt Suvada. Die Brauerei müsse jetzt den Austausch mit der Kundschaft suchen und sich erklären. Denn sonst überlasse sie das Feld den Kritikern, was nie eine gute Strategie sei.