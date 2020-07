Kein Food-Waste

Brauerei stellt jetzt Pizza aus Bier-Resten her

Eine Appenzeller Brauerei macht aus gebrauchtem Malz Pizza und Panettone. Mit den Brauabfällen könnte die ganze Schweiz versorgt werden.

Mit der neuen Fertigpizza will die Brauerei Food-Waste bekämpfen.

Die Pizza aus Bierresten gibt es in herkömmlicher, vegetarischer und sogar in veganer Ausführung.

Pizza hergestellt aus Bier: In der Appenzeller Brauerei Locher ist das Realität. Die Brauerei, die für Quöllfrisch und Appenzeller Bier bekannt ist, stellt jetzt Fertigpizza aus Bierabfällen her. Damit soll der Food-Waste beim Bierbrauen reduziert werden.

«Im Moment verkaufen wir etwa 400 Pizzas pro Woche», sagt Karl Locher, Mitinhaber der Brauerei, zu 20 Minuten. Dabei ist das Produkt erst seit zwei Wochen auf dem Markt. Verkauft wird die Pizza zurzeit nur in den Läden der Brauerei und im Onlineshop.

Ganze Schweiz mit Pizzas versorgen

Der Pizzateig besteht aus Brauhefe, Malzresten, unvergorenem Bier und Treber (siehe Box). Jeden Tag fallen in der Appenzeller Brauerei rund 10 Tonnen Treber an. «Daraus könnte man wohl bis zu 20 Tonnen Pizza herstellen», erklärt Locher. Theoretisch könne die Appenzeller Brauerei wohl die ganze Schweiz mit Pizzas versorgen.

Bisher wurde ein Grossteil des Trebers als Tierfutter verwendet. «Was nicht zu Futter verarbeitet werden konnte, landete auf der Biogasanlage, das hat uns gestört», sagt Locher. Deshalb tüftelte der Bierbrauer schon seit längerem an Ideen, die Bierabfälle wiederzuverwenden.

Alle Brauabfälle werden verwertet

Neben Pizza stellt die Brauerei zudem Panettone und brezelartige Kringel in der hauseigenen Bäckerei her. Seit zwei Jahren gibt es auch Chips aus Biertreber. «Wir wollen alle unsere Reste aus der Brauerei verwerten», so Locher.