NFT-Whisky aus Appenzell kostet 4800 Franken pro Flasche

Die Nachfrage war so gross, dass sich die Brauerei dazu entschieden hat, die letzten zehn Flaschen zu verlosen.

Die Brauerei Locher in Appenzell brachte einen limitierten Whisky mit individuellen NFTs auf den Markt.

Die Brauerei Locher mit Sitz in Appenzell bringt in Zusammenarbeit mit dem Start-up Authena einen auf 60 Flaschen limitierten Whisky auf den Markt. Grund dafür ist der 60. Geburtstag von Brauereiinhaber Karl Locher persönlich, der das Projekt auch selbst initiiert hat. Eine Flasche des limitierten «Säntis Malt»-Whiskys mit dem integrierten NFT kostet rund 4800 Franken.

Die Idee kam dem Brauereiinhaber nach einem Gespräch mit dem Start-up über neuartige technologische Möglichkeiten . «Innovation beginnt stets im Kopf mit einer kühnen Idee und dem Mut zum Risiko», sagt Locher. In diesem Fall wurde jede Whiskyflasche durch den NFT-Einsatz mit einem einzigartigen, virtuellen Bild gesichert. «Das Bild zum Whisky zeigt eine Appenzeller Landschaft, aus welcher wesentliche Rohstoffe zur Herstellung stammen», so Locher.

Streng auf 60 Flaschen limitiert

Die Informationen über die jeweilige Whiskyflasche sind jederzeit abrufbar, indem mit einem Smartphone das in der Flasche integrierte physisch-digitale NFC-Siegel gescannt wird. Dabei werden Informationen übertragen – in diesem Fall eine eindeutige Identifikationsnummer und Informationen darüber, ob das Siegel noch intakt ist. Mit einer Blockchain-basierten Technologie soll eine mögliche Fälschung der Flaschen durch das Versiegeln mit einem NFC-Siegel praktisch verunmöglicht werden.

Zehn Flaschen werden verlost

Die Reaktionen darauf fielen äusserst positiv aus, die Brauerei erhielt laut eigenen Aussagen zahlreiche Anfragen. «Wir mussten den Verkauf nach 50 Flaschen stoppen, da die Nachfrage so gross war», sagt Locher. Jetzt habe sich die Firma dazu entschieden, die letzten zehn Flaschen unter den Interessentinnen und Interessenten zu verlosen. «Interessierte können sich bei uns melden und eintragen lassen und in ein bis zwei Wochen gibt es dann zehn Gewinner», so Locher.