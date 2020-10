«Fat-Bear»-Wahl : Braunbär 747 ist das fetteste Pelztier im Katmai-Nationalpark

Bereits zum sechsten Mal hat im US-Bundesstaat Alaska die «Fat Bear»-Wahl stattgefunden. Mit über 60 Prozent aller Stimmen ist der Bär mit Spitznamen «Jumbo Jet» klarer Sieger der kuriosen Wahl.

Der Gewinner des «Fat Bear»-Wettbewerbs in Alaska steht fest: Ein massiger Braunbär mit der Nummer 747 und dem Spitznamen «Jumbo Jet» wurde zum fettesten Pelztier des Katmai-Nationalparks gekürt. Er setzte sich in dieser Saison gegen Anwärter Nummer 32 mit dem vielsagenden Beinamen «Chunk» (zu deutsch «Klotz") durch. Zwölf Braunbären waren in dem Nationalpark eine Woche lang im Rennen, beim Finale der letzten beiden Kandidaten wurde 747 mit gut 68 Prozent der Stimmen zum klaren Gewinner.

Der «Graf der Üppigkeit» sei zum Champion gewählt worden, teilte der Nationalpark im nördlichsten US-Bundesstaat am Dienstagabend (Ortszeit) mit. 747 würde nun seinem Schicksal folgen, «fett und fabelhaft» in den Winterschlaf zu ziehen. Das genaue Gewicht des über 16 Jahre alten Männchens ist nicht bekannt, im vorigen Jahr schätzten die Ranger rekordverdächtige 630 Kilogramm. In diesem Sommer habe der Bär so viele Lachse verspeist, dass sein Bauch scheinbar den Boden streifte, witzelten die Tierhüter in einer Mitteilung.