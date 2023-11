Eine, die in den Genuss eines solchen Fluges gekommen ist, ist Carla Perissa. Die 30-Jährige arbeitet in Braunwald und nutzt den Helikopter, um ins Tal zu gelangen, weil sie in die Ferien geht. «Das war mein erster Flug in einem Helikopter, das war ein kleiner Adrenalinkick für mich. Dafür habe ich nur 7.20 Franken bezahlt. Das war mit Abstand der günstigste Flug meines Lebens», so Perissa gegenüber der «Südostschweiz».