Games gibt es für das Smartphone wie Sand am Meer, und auch der E-Sport floriert auf den kleinen Geräten. Mit «Clash Royal» haben wir schon länger einen Titel, der auch in der Swisscom Hero League gespielt wird. Ein Titel, der sich ein wenig wie Schach anfühlt und sich am ehesten im Tower-Defense-Genre ansiedeln lässt. Wer mehr Action braucht und auf schnellere Kämpfe aus ist, für den ist «Brawl Stars» das richtige Game.

Kurze Kämpfe

Auch in der Schweiz wird die Szene grösser. Dies, obwohl genau diese Mobile-Gamer von den eingefleischten PC-Spielern noch vor ein paar Jahren belächelt wurden, wie einst die Konsolenspieler, als man mit der ersten Xbox «Halo online» spielen konnte. Heute lacht niemand mehr, E-Sport ist auf der Konsole etabliert, und es gibt Millionen Franken an Preisgeld in verschiedenen Spielen.

Vor allem in einem Punkt macht «Brawl Stars» alles richtig: bei der Präsentation. So ist es ganz einfach, einem Freund oder auch Profis bei einem Match zuzuschauen. Auch sind «Brawl Stars»-Turniere wie der Postfinance Gaming Cup am Hero-Fest in Bern unglaublich abwechslungsreich, da jeder Modus gespielt wird und es unglaubliches Fachwissen braucht, um bei «Brawl Stars» den Überblick zu behalten. Das Finale im Gaming Cup an sich ist Werbung für das Spiel. Denn die Matches gingen immer unglaublich knapp an das jeweilige Team, und so spielten die Jungs fast zwei Stunden «Brawl Stars» auf schier unendlich vielen Maps. Das ist E-Sport, der begeistern kann. Am Schluss gewann eSport Rhein-Neckar hauchdünn mit 3 zu 2 gegen E-LVETS im Best-of-five-Modus.