Breakdance: Becca will an die Olympischen Spiele

Beim Red Bull BC One stehen am Samstag wieder die besten Schweizer Breakdancer und Breakdancerinnen auf der Bühne.

Im letzten Jahr battelte sich Becca mit Jazzy Jaz. Red Bull Content Pool

Darum gehts Am Samstag, dem 20. Mai, findet in Zürich das Highlight der Schweizer Breaking-Szene statt.

Der Red Bull BC One Cypher Switzerland steht an.

Mit am Start ist auch B-Girl Becca. Wir haben mit ihr vor dem Event gesprochen.

Sie gilt als eines der erfahrensten B-Girls der Schweizer Breakdance-Szene. Am Samstag will Rebecca Annies alias «Becca» am Red Bull BC One Cypher Switzerland den Sieg einfahren. Was die 36-Jährige zur Sportart, ihrem Olympia-Traum und über die Klischees des Breakings sagt, gibts im Interview.

Rebecca Annies, wie sind Sie zu diesem Sport gekommen?

Mein Freundeskreis in Zürich war sehr Hip-Hop interessiert. Zusammen mit meiner Schwester und meiner besten Freundin haben wir uns schon früh mit der Kultur auseinandergesetzt und im Keller angefangen zu trainieren.

Wie kann man sich das vorstellen, bringt man sich da alles selber bei?

Anfang ja, dann rutscht man aber immer mehr rein und ich konnte Stunden nehmen bei einer Zürcher Breaking-Legende. Ich habe lange nicht an Wettkämpfen teilgenommen. Erst als ich in meine Crews aufgenommen wurde, kam ich so richtig zu den Competitions.

Jetzt stehen Sie seit Jahren auf grossen Bühnen. Am Samstag tanzen Sie im Schweizer Final des «Red Bull BC One». Was bedeutet Ihnen dieser Wettkampf?

2017 habe ich mich im Feld der Männer in den Halbfinal getanzt. Es war eines meiner schönsten Erlebnisse. Ich war ohne Erwartungen dort und habe mich sehr frei gefühlt. Es war einfach schön, zu zeigen, dass es die B-Girls auch drauf haben. Der Event selbst hat sehr viel Prestige und ich geniesse ihn jedes Jahr.

Sie sprechen es an, die Breakdance-Szene ist mehrheitlich männlich. Wie ist es so, sich da durchzusetzen?

Früher gab es natürlich viel weniger Girls. Aber heute wächst die B-Girls-Szene extrem und wir haben jetzt auch unsere eigene Kategorie beim BC One. Mein Fokus liegt darauf, dass man sieht, wie stark wir jetzt sind und weiter wachsen.

Warum ist die Szene denn mehrheitlich männlich?

Die ganze Hip-Hop-Kultur entstand von einem etwas harten Background. Heute gibt es immer mehr weibliche Vorbilder, die viel Arbeit und Leidenschaft in den Tanz stecken, um ihre Ziele zu erreichen und die neue Generation inspirieren. Ausserdem gibt es immer mehr Plattformen, ich denke, aktuell ist die B-Girl-Szene weltweit stärker denn je zuvor.

1 / 3 B-Girl Becca (R.) in ihrem Element. Dean Treml Die 36-Jährige wird am Samstag wieder um den Titel im BC One kämpfen. Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool Becca ist in der Weltrangliste aktuell die höchstplatzierte Schweizerin. Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool

Was sind so die Klischees, mit denen Sie sich rumschlagen?

Ich denke, die Mehrheit beschäftigt sich zu oberflächlich mit uns. «Ah, du kannst auf dem Kopf drehen.» Für uns ist es aber natürlich viel tiefgründiger. Es geht nicht nur um Tricks. Es ist was, wo wir jeden Tag dafür arbeiten. Etwas zu kreieren, was für uns ist.

2024 wird Breaking ja zum ersten Mal olympisch sein – Ihr grosses Ziel?

Ja, definitiv. Ich trainiere mehr denn je, und das Schweizer Nationalteam gibt mir viel Motivation. Dennoch ist es mir wichtig, eine Balance zu haben mit den restlichen Facetten des Breakings.

Wie läuft denn die Qualifikation ab?

Es ist sehr kompliziert. Wenn man gewisse Events gewinnt, qualifiziert man sich direkt. Ansonsten gibt es seit letztem Herbst eine Serie, wo man Punkte sammeln kann. Ende Jahr werden die Top 20 in die definitive Olympia-Quali reinkommen. Es ist also ein recht langer Weg.

Also ein steiniger Weg, wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?

Ich hoffe natürlich, dass es reicht. Wenn ich realistisch bin momentan, gibt es schon einige Girls, die etwas weiter sind. Ich arbeite aber hart daran.

Red Bull BC One am 20. Mai 2024 wird Breakdance in Paris zum ersten Mal olympisch. Am Samstag, dem 20. Mai batteln sich die besten Schweizer Breakdancer und Breakdancerinnen in der Halle 622 in Zürich. Dabei geht es aber nicht nur darum, wer sich am Ende die Hochachtung der Schweizer Breaker-Szene verdient, sondern um die grosse Frage: Welches B-Girl und welcher B-Boy vertreten die Schweiz am Red Bull BC One World Final. Denn dorthin reisen die Siegerin und der Sieger im Oktober 2023 mit dem Ziel, gegen die Besten der Welt anzutreten. Tickets für den Schweizer Break-Dance-Event gibt es hier. 20 Minuten ist Medienpartner des Events.

Trotz der Aufnahme ins Olympia-Programm ist Breaking eine Randsportart. Wie schafft man das finanziell?

In der Schweiz hat man da schon weniger Support als in anderen Ländern. Bei mir geht es halt gut auf mit meinem Job. Wenn man nur vom Tanzen leben will, braucht es viele Auftritte und viele Tanzstunden, die man gibt.

Was ist denn Ihr Job?

Ich bin Architektin und Interior Designerin. Für mich ergänzt sich das gut mit dem Sport. Etwas zu machen, das auch kreativ ist.

Zum Schluss noch eine Frage: Haben Sie einen Lieblingsmove?

Ich arbeite gerne mit eigenen Schrittkombinationen, sogenannten «Footworks» und deren «Flows». Als Powermove würde ich sagen der Drill – also angeben auf dem Kopf und drehen.

