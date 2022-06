Am 12. Juni findet das grosse Finale des Red Bull BC One Cypher Switzerland in Baden AG statt. Der erste Platz vertritt die Schweiz in New York.

Wer vertritt die Schweiz? : Breaker tanzen um einen Platz am Red Bull BC One World Final in New York

1 / 4 Vier B-Girls und 16 B-Boys stehen am 12. Juli in Baden AG im Red Bull BC One Cypher Switzerland Finale. Jean-Christophe Dupasquier / Red Bull Content Pool 2021 fand das Red Bull BC One Cypher Switzerland Finale in Bern statt. Nicole Rötheli / Red Bull Content Pool Insgesamt 120 Breaker haben dieses Jahr in den Vorausscheidungen des Contests teilgenommen. Jean-Christophe Dupasquier / Red Bull Content Pool

Darum gehts

Einmal am Red Bull BC One World Final in New York antreten und die Schweiz vertreten. Diesen Wunsch hegten die 120 teilnehmenden Breaker der diesjährigen Red Bull BC One Cypher Switzerland. 20 Tänzerinnen und Tänzer konnten sich in den Vorausscheidungen in Biel und Aigle für das Schweizer Finale durchsetzen und tanzen am 12. Juni um den begehrten Schweizer Startplatz in New York.

In einem 1-on-1-Breaking müssen die vier B-Girls und 16 B-Boys am Sonntag in der Trafo Halle in Baden AG beweisen, was sie drauf haben. Dabei sind den Tänzerinnen und Tänzern keine Grenzen gesetzt. Ob nun mit Freezes, Footwork, Spins oder weiteren kreativen und gewagten Break Moves zu Hip Hop Beats – die Jury muss es umhauen!

«Ich habe fest darauf trainiert»

«Ich bin so froh, dass ich gewonnen habe. Ich habe fest darauf trainiert, denn New York ist eine Riesenmotivation für mich», erzählt Rebecca Annies aus Zürich. Sie hat sich in Aigle für das Finale in Baden qualifiziert und träumt vom grossen Sieg. «Ich will im Finale gewinnen!» Bereits letztes Jahr gewann sie die Qualifikation. Für das World Final reichte es dann aber nicht.

In der Herrenkategorie hat sich in Aigle der Zürcher David Fan Baechi den Finalplatz in Baden gesichert. Bereits letztes Jahr hat er den Titel gewonnen und die Schweiz im grossen World Final vertreten. Dieses Jahr tritt der Zürcher ohne Druck an. «Ich will in Baden fokussiert, aber spielerisch tanzen; mit der Musik spielen, mit den Moves spielen und mein Bestes geben, sodass es sich immer gut anfühlt für mich. Wenn ich damit gewinne umso besser».

Was ist der Unterschied zwischen Breaken und Breakdance?

Das «B» steht für Breaking. B-Boys und B-Girls sind also Break-Boys und Break-Girls. Den Ursprung des Tanzes findet man in der New Yorker Bronx. Dort tanzte man einst, um dem Frust über Armut und Kriminalität auf den New Yorker Strassen Ausdruck zu verleihen. Der Begriff Breakdance wurde hingegen von den Medien erschaffen, um den Tanzstil zu beschreiben.

Bereits zum 19. Mal wird das Red Bull BC One dieses Jahr ausgetragen. 20 Minuten überträgt das Finale am Sonntag via Livestream ab 16.30 Uhr.