Nati: Breel Embolo fällt für EM-Quali aus 

Für die Nati steht am Freitag die Reise nach Serbien auf dem Programm. Dort trifft man in der EM-Quali auf Belarus. Danach geht es am Dienstag in Genf gegen Israel. Doch nun muss Trainer Murat Yakin den Ausfall eines weiteren Stammspielers verkraften. Nach Xherdan Shaqiri fällt auch Breel Embolo für die Partien aus.