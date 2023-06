Schweizer Nati: Breel Embolo fällt verletzt aus

Im Juni stehen für die Schweizer Nati zwei EM-Quali-Spiele an.

Ende Mai gab Nati-Trainer Murat Yakin sein Kader für die kommenden Spiele der EM-Quali gegen Andorra (16. Juni) und Rumänien (19. Juni) bekannt. Dabei gab es einige Änderungen im Vergleich zur letzten Nomination im März. So nominierte Yakin beispielsweise Steven Zuber.

Jetzt, Anfang Juni, teilt der Schweizerische Fussballverband mit, dass Monaco-Stürmer Breel Embolo für die Spiele verletzungsbedingt ausfällt. Haris Seferovic und Uran Bislimi sind neu im Kader. Seferovic war das letzte halbe Jahr von Benfica Lissabon an Celta Vigo ausgeliehen.

Bislimi kickt für den FC Lugano und kam diese Saison in 36 Pflichtspielen für den FC Lugano zum Einsatz. Bisher bestritt der 23-Jährige erst zwei Freundschaftsspiele für den Kosovo. Für die Schweizer U-19-Nati stand Bislimi 2018 in der Partie gegen die finnische U-19 im Einsatz. Setzt ihn Yakin nun ein, wäre Bislimi an die Schweizer Nati gebunden.