Breel Embolo tobt nach Urteil gegen ihn auf Instagram

Am Handy schien er erneut die Nerven verloren zu haben. Er schreibt: «Nur Gott kann über mich richten.» Dazu postet er ein Foto von Journalisten vor dem Gerichtsgebäude. Und dann: «All you M*********** get out of my business». Auf Deutsch bedeutet das: «Ihr A********* haltet euch aus meinen Angelegenheiten raus». Die Zeile stammt aus dem Lied «Only God Can Judge Me» von Tupac Shakur, mit dem die Insta-Story kaum zufällig unterlegt wurde.