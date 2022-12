Monaco : Breel Embolo mit Lamborghini in Unfall verwickelt

Breel Embolo hatte mit seinem Luxusauto einen Unfall. Der Unfallort gilt als besonders unübersichtlich.

Embolos Lamborghini wurde bei einem Crash beschädigt. Tiktok/Instagram

Darum gehts Breel Embolo hatte in den vergangenen Tagen einen Unfall.

Drei Fahrzeuge waren involviert.

Der Unfallort gilt als besonders schwierig zu fahren.

Ein Ferrari, ein Lamborghini und ein Nissan waren vor wenigen Tagen in Monaco in einen Unfall involviert. Was auf den ersten Blick nach einem normalen Verkehrscrash im Fürstentum aussieht, hat aber einen Schweizer Bezug. Der Lamborghini gehört Nati-Star Breel Embolo. In den sozialen Medien kursieren Videos der Situation nach dem Crash – darauf zu sehen ist der Monaco-Star und Schweizer Fanliebling.

Wieso es zum Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Auf Anfrage von 20 Minuten konnte die Polizei lediglich bestätigen, dass es sich in Monaco ereignet hat. Jedoch gab es dazu keine weiteren Informationen. Ein Angestellter eines vor Ort ansässigen Autoverkäufers bestätigte den Unfall ebenfalls.

«Nicht einfach zu fahren»

Der Angestellte der Luxusmarke erklärte den Sachverhalt wie folgt: «Wir wissen nicht, wessen Fehler es war. Es war jedoch in der Nacht und der Kreuzungspunkt ist nicht einfach zu fahren.» Weiter meint er: «So ein Unfall kommt hier in Monaco an diesem Ort oft vor, es ist eine schwierige Stelle.»

In den Kommentaren unter den Videos ist zu lesen, dass der Nissan wohl ein Stopschild übersehen habe und im Anschluss mit Embolos Auto kollidiert sei. Danach soll das weisse Auto in einen parkierten, unbeteiligten Ferrari geprallt sein. Laut den Nutzern in den sozialen Medien sei zum Glück niemand verletzt worden. Offenbar auch der Nati-Star. Denn Breel Embolo stand am Mittwoch in einem Freundschaftsspiel gegen Leeds United in der Startelf und trug mit zwei Toren dazu bei, dass Monaco mit 4:2 gewann.

Über 800 PS

Bei Embolos Lamborghini Urus handelt es sich um eine echte Rarität der deutschen Tuningfirma Keyvany. Der gelbe SUV sorgte deshalb in den vergangenen Monaten bei Autofans und Carspottern in Monaco immer wieder für Aufsehen. Das Auto ist optisch mit diversen Karbonelementen aufgewertet und hat eine Motorenleistung von über 800 PS.

Eine Anfrage bei Embolos Verein AS Monaco blieb bislang unbeantwortet.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.