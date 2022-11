Live Weltmeisterschaft: Breel Embolo schiesst Nati zum Sieg über Kamerun

Breel Embolo erlöst die Nati Nach toller Vorarbeit von Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri nutzt Breel Embolo die Chance und bringt die Schweiz gegen Kamerun mit 1:0 in Front. (Video: SRF)

Die Szene des Spiels:

Eine Halbzeit lang wollte der Nati im WM-Auftaktspiel gegen Kamerun gar nichts gelingen. Dann lancierte Freuler Shaqiri auf rechts, der in der Mitte Embolo bediente. 1:0 für die Nati!

Die Schlüsselfigur:

Breel Embolo. Gegen sein Geburtsland zeigte der 25-Jährige als alleinige Spitze einen laufstarken und kämpferischen Auftritt, den er mit seinem Tor krönte.

Die bessere Mannschaft:

Nach ganz schwachen 45 Minuten steigerte sich die Nati nach der Pause und erspielte sich endlich einige Torchancen. Vargas vergab dabei die beste Chance. Am Ende ging der Sieg in Ordnung, auch wenn Kamerun in der ersten Halbzeit mehrfach dem Führungstreffer sehr nahe gekommen war.

Widmer verhindert den Rückstand in extremis Mit einer tollen Abwehraktion kann Silvan Widmer gerade so noch verhindern, dass ein Kameruner aufs Tor schiesst. (Video: SRF)

Das Tribünen-Gezwitscher:

44’325 Zuschauer hätten im Al-Janoub Stadium Platz, 39,089 rief der Stadion-Speaker kurz vor Abpfiff aus. In der Realität dürften es deutlich weniger gewesen sein. Unmittelbar vor Anpfiff wirkte das Stadion noch halb leer.

Die Tore:

48.’ I 1:0 I Shaqiri fand in der Mitte den völlig freistehenden Embolo, der zum erlösenden Führungstreffer einschoss.

Stimmen zum Spiel:

Breel Embolo: «Extrem stolz, es ist ein Traum. Mein erstes WM-Tor gegen Kamerun. Ich bin sehr stolz für mich und meine Familie. Kompliment an die Mannschaft, wird haben eine reife Leistung gezeigt. Ein bis zwei Fehler gabs schon.» Embolo wünschte Kamerun alles Gute für die Zukunft. Weiter sagte er: «Wir sind gut gestartet, dann haben wir ein paar Sachen schlecht gemacht, aber hatten das Spiel unter Kontrolle und sind froh, so ins Turnier zu starten.»

Yann Sommer: «Es war eine lange Vorbereitung aufs erste Spiel. Jeder weiss, wie wichtig der erste Match ist um den positiven Schwung mitzunehmen. Klar hat nicht alles funktioniert. Wir waren vielleicht auch etwas verkrampft, aber am Ende zählen die drei Punkte.» Sommer meinte, dass er von Beginn ein gutes Gefühl hatte. Zu seiner Gesundheitssituation sagte der Rekordgoalie: «Ich bin gestern im Abschlusstraining sehr happy gewesen. Es war das erste Training, in dem ich alles ohne Schmerzen machen konnte.»

Murat Yakin: «Wir haben in der ersten Halbzeit schon viele Aktionen, wo wir aber die falschen Entscheidung getroffen haben. Wir sind zum richtigen Zeitpunkt in Führung gegangen. Wir waren dominant und hatten viel Ballbesitz. Wir hätten beim Abschluss ein zwei mal etwas schneller und präziser spielen können. Gegen Brasilien müssen wir aber noch genauer arbeiten. Wir geniessen die Vorbereitung, dann werden wir auch gegen Brasilien bereit sein.»

Der Ausblick:

Immerhin resultatmässig war es ein Schweizer WM-Start nach Mass. Am Montag wartet nun Top-Favorit Brasilien. Der fünfmalige Weltmeister duelliert sich zuvor am Donnerstagabend (20.00 Uhr) mit Serbien.