WM 2022: Breel Embolo spricht über Nati-Gegner Kamerun

Seit Sommer spielt der Stürmer bei der AS Monaco.

Als im April in Doha die WM-Gruppen ausgelost wurden, dürfte sich das für viele Nati-Stars wie ein Déjà-vu angefühlt haben. Schon 2018 musste die Schweiz in der Gruppenphase gegen Brasilien und Serbien ran. Gegen den dritten WM Gegner Kamerun hat die Nati dagegen noch überhaupt nie gespielt. Nicht nur darum ist es für Stürmer Breel Embolo eine ganz besondere Partie. Der 25-Jährige ist im zentralafrikanischen Land geboren und kam erst als Kind in die Schweiz.