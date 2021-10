Schweizer Stars im Ausland : Breel Embolo «Weltklasse», Michael Frey weiter und Shaqiri im VAR-Pech.

Die Schweizer Fussballer in den ausländischen Ligen zeigten am Wochenende starke bis überragende Leistungen. Eine Übersicht.

Pünktlich zur Länderspiel-Pause zeigen sich die Nat-Stars in starken Verfassungen. Aus Schweizer Sicht stand das Bundesliga-Duell zwischen dem Vfl Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach im Fokus. Mit Kevin Mbabu, Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo standen am Samstag gleich vier Nati-Spieler von Beginn an auf dem Platz – alle bestätigten die aufsteigende Formkurve der Gladbacher und besonders Zakaria und Embolo lieferten ab. Embolo krönte seine Leistung mit einem wunderbaren Fallrückzieher-Tor. Vorlage: Zakaria. «Breel Embolo war weltklasse – nicht nur wegen des Fallrückziehers», wird der Nati-Star in der deutschen Presse gefeiert.