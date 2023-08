Bregenz: Tausend Euro, wenn du Ali Haydar Demirci gesehen hast

Der 27-Jährige soll am Sonntagmorgen mit zwei weiteren Männern in Bregenz (A) auf eine Haustür geschossen haben.

Das ist passiert

Am Sonntagmorgen, gegen sechs Uhr, versuchten drei maskierte Männer, in ein Mehrfamilienhaus im österreichischen Bregenz, rund zehn Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt, einzudringen. Die Männer schossen dabei auf eine Haustür. Im Anschluss flüchteten die Täter vom Tatort.

Mehrere auffallende Tätowierungen

Wie die österreichische Polizei am Dienstag mitteilte, wird nun nach einem weiteren Tatverdächtigen gefahndet, der bei der Schussabgabe beteiligt gewesen sein soll. «Das Landeskriminalamt Vorarlberg fahndet im Zusammenhang mit mehreren Gewalttaten sowie Straftaten nach dem Suchtmittelgesetz nach dem 27-jährigen Ali Haydar Demirci», so die Polizei in einer Mitteilung.