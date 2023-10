Brigels: Lernfahrer verunfallt ohne Begleitperson

Ein 19-jähriger Lernfahrer nahm das Auto seiner Mutter in der Nacht auf Mittwoch aus der Garage und fuhr nach 1.30 Uhr auf der Via Plaun Rueun in Richtung Talstation Brigels. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte, verlor er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Strasse ab. Anschliessend fuhr er etwa 200 Meter über eine Wiese und prallte gegen eine Hauswand. Passanten halfen dem jungen Fahrer aus dem Auto, das kurz darauf Feuer fing.