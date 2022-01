Massenmörder – Breivik will vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden

Höchststrafe für Bluttat

Anders Behring Breivik wurde am 24. August 2012 zu 21 Jahren Haft mit anschliessender Sicherungsverwahrung verurteilt – der höchsten Strafe, die das norwegische Strafrecht kennt. Er wurde damals als zurechnungs- und schuldfähig eingestuft und wegen Terrorismus und vorsätzlichen Mordes verurteilt. Die Taten am 22. Juli 2011 hat Breivik nie bestritten: Zunächst zündete er eine Bombe im Regierungsviertel von Oslo, bei deren Explosion acht Menschen ums Leben kamen. Dann fuhr er auf die Insel Utøya und richtete unter den Teilnehmern eines Jugendlagers der regierenden Arbeiterpartei ein Massaker mit 69 Toten an. Als die Polizei auf der in einem See nordwestlich von Oslo gelegenen Insel eintraf, liess er sich ohne Widerstand festnehmen. Für Norwegen war es das schlimmste Massaker in Friedenszeiten.