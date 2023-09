Bremgarten bei Bern: Bankomat vor Migros Filiale gesprengt

«Wir waren uns sicher, dass es eine Bombe war», sagt ein 42-jähriger News-Scout zu 20 Minuten. Um halb drei Uhr nachts in der Nacht auf den 4. September schreckten er und seine Familie in Bremgarten bei Bern, in der Nähe der Migros an der Freudenreichstrasse, aus dem Schlaf. «Es hat extrem laut geknallt und am Fenster haben wir weiss-roten Rauch gesehen, der aus der Migros-Filiale kam», sagt er. «Wir haben direkt die Polizei angerufen. Während des Telefonats hat es dann ein zweites Mal laut geknallt», sagt er.