Bremsen Gemeinden die Unterschriftensammler aus?

Schwierig sei, dass einige Gemeinden sich querstellten, sagt Fouquet. Denn die Piratenpartei setzt auf schnelle Abläufe, auch dank eines Systems, das Bögen direkt vom Unterzeichnenden an die Gemeinden adressiert. Doch viele Gemeinden schicken den Bogen unbearbeitet ans Komitee. Laut Bundeskanzlei müssten sie wissen, dass sie jeden Bogen, der ihnen zugestellt wird, direkt bearbeiten müssen.

Dagegen hat ein Komitee um die Piratenpartei das Referendum ergriffen. Pascal Fouquet, Vizepräsident der Piratenpartei, hofft, dass die Unterschriften zusammenkommen. Die Sammelfrist läuft am Donnerstag ab.

Das Parlament hat im Herbst 2022 ein Gesetz verabschiedet, welches Kinder und Jugendliche vor schädlichen Filmen und Videospielen schützen will. Es geht insbesondere um Gewalt und Pornografie.

Damit könnte es knapp werden – am Donnerstag läuft die Frist ab.

Wer seine Unterschrift für ein Referendum abgibt, kann den Bogen direkt bei seiner Gemeinde deponieren. Normalerweise hat es dann nicht nur eine Unterschrift auf dem Bogen, sondern gleich mehrere, die der Unterzeichnende in seinem Umfeld gesammelt hat.

So berichtet die Piratenpartei, die gegen das neue Jugendschutz-Gesetz im Bereich Film und Videospiele Unterschriften sammelt, von Dutzenden Gemeinden, welche die Unterschriftenbögen unbearbeitet ans Komitee schicken (siehe Screenshots). Über zehn Prozent der Gemeinden weigerten sich, die Bögen sofort zu bearbeiten, sagt Pascal Fouquet, Vizepräsident der Piratenpartei. Darunter die Stadt St. Gallen. Für die Piratenpartei ist das ein Problem, denn die Sammelfrist läuft am 19. Januar ab, und mit den Unterschriften dürfte es knapp werden. Derzeit sind laut Schätzung des Komitees zwischen 43’000 und 44’000 Unterschriften beisammen.

Gemeinden sollten informiert sein

Die Mehrheit schon – doch was, wenn die Minderheit ausschlaggebend ist und über Sein oder Nichtsein des Referendums entscheidet? In diesem Fall stünde dem Referendumskomitee der Rechtsweg offen, sagt Urs Bruderer. Die Verfügung der Bundeskanzlei über das Nichtzustandekommen des Referendums wäre direkt beim Bundesgericht anfechtbar. Denkbar wäre auch eine Beschwerde in den betroffenen Kantonen.