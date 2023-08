Bremsen schuld?: Run auf Apotheken – «Kunden reagieren stärker auf Insektenstiche»

K.B. war am Donnerstagabend in ihrem Schrebergarten, als sie ein Insekt stach. Zu jucken begonnen habe es am Freitag. «Als ich mit Freunden grillierte, wurde der Stich richtig heiss , hart und schwoll auf eine Handflächengrösse an», erzählt die Leserin. Daraufhin ging sie zum Arzt. Dieser habe nicht zuordnen können, welches Tier sie gestochen habe, ein Zeckenbiss konnte aber ausgeschlossen werden.

«Der heftigste Stich, den ich je hatte»

Bereits im Juni sind nach einer intensiven Regenphase im April die Bedingungen für eine Mückenplage perfekt gewesen. Der Wechsel von Regen zu heissen Tagen begünstige die Brutbedingungen enorm, heisst es bei der Abteilung Parasitologie an der Universität Zürich. Die letzten Wochen bis Anfang August waren ebenfalls feucht und regnerisch, die Experten und Expertinnen rechnen daher erneut mit einer hohen Anzahl an Mücken.

Viel mehr und heftigere Stiche

Die Nachfrage nach Beratungen und Produkten gegen Insektenstiche ist gemäss mehreren angefragten Apotheken aktuell besonders hoch . «In der letzten Zeit sind viele Kunden total verstochen und reagieren stärker mit Schwellungen, Juckreiz und Schmerzen als früher. Wespenstiche schwellen extrem an, auch wenn man normalerweise nicht allergisch ist», sagt etwa Lira Salta von der Löwen Apotheke in Zürich.

Besonders viele Kunden kämen aber mit Bremsenstichen. «Diese schwellen besonders stark an, haben einen Durchmesser von bis zu sechs Zentimetern und jucken über Wochen hinweg», so Salta. Bremsen seien gerne in der Nähe von Wasser. Daher erwische es viele Leute in der Badi. Da jeder Körper anders auf einen Stich reagiere, könne man oft nicht identifizieren, von welchem Insekt die Stiche kämen.