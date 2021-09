Unfallfahrer hielt nicht an : Teil von Bremsscheibe fliegt durch Autoscheibe und trifft Frau (31) in Gesicht

Ein angetrunkener Lenker ist am Freitag in Flums SG nach einem Selbstunfall weitergefahren. Darauf platzte die Bremsscheibe und verletzte mehrere Personen.

Ein 43-jähriger Mann fuhr am Freitagabend gegen 20 Uhr in Flums SG mit seinem Auto von der Bahnhofstrasse auf die Stationsstrasse Richtung Bergstrasse. Im Bereich der Liegenschaft Centralstrasse 10 kam das Auto rechts von der Strasse ab und prallte gegen ein Geländer. Dabei verlor das Auto das rechte Vorderrad. Trotzdem ist der Autofahrer weitergefahren. Er bog anschliessend in die Bergstrasse ein, wo die Bremsscheibe platzte, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte.