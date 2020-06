Aktualisiert vor 58min

Rivalisierende Banden

Brennende Fahrzeuge und Mülleimer – Gewalt in Dijon eskaliert

In einem Teil von Dijon, im Osten Frankreichs, wurden bewaffnete Polizisten eingesetzt nachdem zum vierten Mal in Folge Gewalt zwischen rivalisierenden Banden ausgebrochen war.

Bewaffnete Polizisten mussten einschreiten.

In den vergangenen Monaten war es in ganz Frankreich zu Zusammenstössen in einigen Hochhaus-Wohnsiedlungen gekommen.

Bilder, die derzeit aus der französischen Stadt Dijon im Netz kursieren, erinnern an Zustände ähnlich wie in einem Bürgerkrieg. Seit Tagen eskaliert dort die Situation, es kommt zu Zusammenstössen zwischen Tschetschenen und Bewohnern eines Arbeiterviertels, wie es in Berichten heisst. Dabei geht es Berichten zufolge offenbar um Rache für einen aus Tschetschenien stammenden 16-Jährigen, der brutal angegriffen worden sein soll.

Die Polizei in der Nacht zum Dienstag eingeschritten. Man sei bereit, bei Bedarf weitere Polizeikräfte einzusetzen, um wieder Ruhe und Ordnung herzustellen, nachdem Jugendliche in den vergangenen drei Tagen Fahrzeuge und Mülleimer in Brand gesteckt hatten, erklärte die Polizei.

Nach Berichten lokaler Medien waren die Konflikte am Wochenende zwischen rivalisierenden Jugendbanden ausgebrochen. Der stellvertretende Innenminister Laurent Nunez sollte am Dienstag nach Dijon fahren, um sich ein Bild zu machen. In den vergangenen Monaten war es in ganz Frankreich zu Zusammenstössen in einigen Hochhaus-Wohnsiedlungen gekommen, in denen die strengen Sperrregeln zur Bekämpfung des Coronavirus soziale Spannungen verschärft hatten.

Der Bürgermeister Dijons, François Rebsamen sagt, Hintergrund der Auseinandersetzungen sei ein Streit zwischen Mitgliedern einer tschetschenischen und einer weiteren Gruppe. Bei den Zusammenstössen sei einem Mann in den Rücken geschossen worden, berichtete der Radiosender France Bleu am Sonntag. Der Mann befand sich dem Bericht zufolge nicht in Lebensgefahr.