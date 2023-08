Am Sustenpass stand am Freitag kurz nach Mittag ein Auto in Flammen. Das Fahrzeug fuhr auf der Urner Seite nach oben, bevor es aus noch ungeklärten Gründen nach einer Kurve Flammen fing. Der Verkehr dahinter staute sich. Wie ein News-Scout berichtet, sei die Feuerwehr rasch vor Ort gewesen.



Wie die Kantonspolizei Uri gegenüber 20 Minuten bekannt gab, handelte es sich beim brennenden Fahrzeug um einen Privatwagen. Das Feuer habe mittlerweile gelöscht werden können und die Passstrasse sei demnächst wieder beidseitig befahrbar. Wieso es zum Brand gekommen ist, sei aber noch unklar, so die Kantonspolizei weiter. Verletzt wurde niemand.