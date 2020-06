BLM-Lager trifft auf Corona-Demo

Brenzlige Situation in Zürich – Polizist am Hals verletzt

Auf dem Sechseläutenplätz trafen zwei verschiedene Demonstrationen aufeinander, am Stadelhofen flogen Gegenstände in Richtung der Einsatzkräfte. Ein Polizist musste ins Spital gebracht werden.

Bei der Kundgebung in Zürich wurde es noch brenzlig. Weit über 10'000 Personen führten einen Demonstrationsumzug durch die Innenstadt durch. Am Schluss wurde der friedliche Nachmittag durch Linksautonome getrübt, die beim Stadelhoferplatz die Konfrontation mit der Polizei suchten. Dabei wurde ein Polizist von einem Gegenstand am Hals getroffen. Er musste verletzt im Spital behandelt werden.