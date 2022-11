Singapur: Brauerei macht aus WC-Wasser Bier

Singapur : Diese Brauerei stellt aus Abwasser Bier her

Täglich fliesst literweise Abwasser von der Toilette über das Klärwerk bis in unsere Flüsse. Manchmal nimmt es aber auch ungewöhnliche Abzweigungen – und landet zum Beispiel im Bierglas.

Jetzt gibt es das Bier auch in den Läden Singapurs zu kaufen.

Die Brauerei Brewerkz aus Singapur bietet aus Abwasser gebrautes Bier an.

Das Stichwort «Abwasser» ruft zunächst meist keine positiven Assoziationen hervor: Irgendwo tief unter uns fliesst eine dreckige Brühe durch die Kanalisation. Dass wir unsere Ausscheidungen auf so einfachem Wege in den Untergrund schicken können, ist aber nicht selbstverständlich.

Am 19. November erinnert der Welttoilettentag der Vereinten Nationen daran, dass viele Menschen auf der Welt kein WC zur Verfügung haben. Der Nutzen der weissen Porzellanschüssel ist von unschätzbarem Wert. Doch auch aus dem Abwasser, das wir etwa beim Klospülen, aber auch beim Duschen oder Waschen verursachen, lässt sich etwas Wertvolles gewinnen. Wie zum Beispiel Bier .

Craftbier nun auch im Laden erhältlich

Dass ehemaliges Toilettenwasser trinkbar und durchaus geniessbar sein kann, versuchen Unternehmen weltweit, unter Beweis zu stellen. Die Brauerei Brewerkz aus Singapur braut in Zusammenarbeit mit der nationalen Wasserbehörde seit 2018 Bier aus gereinigtem Abwasser. In diesem Jahr können Neugierige das Craftbier zum ersten Mal auch im Supermarkt kaufen. Dem Unternehmen zufolge hat das Pale Ale Honig- und Röstaromen.

Ich will nur das Resultat sehen.

Ich will nur das Resultat sehen.

Ja, das ist bestimmt unbedenklich. Nein, ich finde das eklig. Ich trinke allgemein kein Bier. Ich will nur das Resultat sehen.

In Deutschland fand im Jahr 2019 ein ähnliches Experiment statt. Um in Zeiten drohender Wasserknappheit ein Zeichen für die Wiederverwendung von Abwasser zu setzen, liess das Wasser-Technologie-Unternehmen Xylem aus Nordrhein-Westfalen insgesamt rund 400 Liter Bier brauen. Verkauft wurde das Gebräu aber nicht, um Trinkwasserqualität zu erreichen, das Abwasser wurde in einem mehrstufigen Reinigungsprozess gesäubert.