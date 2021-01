Zusammen haben sie die Festtage in Hawaii verbracht und regelmässig die wunderschönen Strände gepostet.

Die US-Tänzerin hat ihre Beziehung mit einem Pärchen-Bild auf Instagram bestätigt. Die Glückwünsche häufen sich in den Kommentaren und «Real Housewives»-Star Meghan King (36) schrieb dazu: «Oh mein Gott. Heiss.»

Schon seit einigen Wochen reissen die Liebesgerüchte um Brian Austin Green (47) und Sharna Burgess (35) nicht ab. Nun hat die «Dancing With the Stars»-Tänzerin ihre neue Beziehung offiziell auf Instagram bestätigt.

Die Australierin postete ein Bild mit Brian und schrieb in der Caption «Er». In den Kommentaren sind die Fans aus dem Häuschen und ihre Tanz-Kollegin Emma Slater (32) schreibt: «Kann es kaum erwarten, ihn zu treffen. Ich bin so glücklich für euch.»