Psychiater wegen Freiheitsberaubung angeklagt – Brian erscheint in Fussfesseln als Privatkläger vor Gericht

In Fussfesseln und die Hände an einen Bauchgurt gekettet erschien Brian am Donnerstag als Privatkläger am Zürcher Obergericht. Begleitet wurde er von sieben Polizisten, einer davon in Vollmontur. Vor Gericht standen d rei Ärzte, die 2011 den damals 16-Jährigen 13 Tage lang in der Psychiatrischen Universitätsklinik ans Bett gefesselt und mit Medikamenten ruhig gestellt hatten. Ihnen wird Freiheitsberaubung vorgeworfen. Die Fesselung wurde nach dem siebten Tag teilweise gelöst und später durfte er eine Stunde spazieren.