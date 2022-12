Gefängnis Zürich: Brian führt auf Instagram durch seine Zelle

Vor dem vergitterten Fenster stehen einige Liter Milch, auf einem Sideboard liegen Proteinpulver und weitere Nahrungsergänzungsmittel, auf einem Whiteboard steht «Brian – I’m the King, I’m the best, Nr. 1, I’m the best»: In einem Beitrag, der am Mittwoch auf Instagram hochgeladen wurde, führt Brian, der wohl bekannteste Häftling der Schweiz, zur Musik des französischen Künstlers PNL durch seine Zelle. So präsentiert er etwa seine CD- und Schuh-Sammlung, zeigt seinen Schlafplatz und die Actionfigur des Box-Champions «Carlos», die das Künstlerkollektiv «#Bigdreams» auf seiner Website veräussert.