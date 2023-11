Zürich: Brian ist frei – «Ich gehe mit meiner Familie Spaghetti essen»

Die ersten Worte vor dem Bezirksgefängnis Zürich von Brian K. sind emotional: «Ich freue mich sehr, wieder in der Freiheit zu sein.» Er sei aber auch nervös, weil er das Gefühl der Freiheit nicht mehr kenne, sagt er vor den Medien. Zu seinen Plänen am ersten Tag als freier Mann sagt er: «Zuerst gehe ich mit meinem Anwalt und meiner Familie Spaghettiessen. Am liebsten mit Scampi», scherzt der 28-jährige. Vom Entscheid, dass er frei kommt, hat er von einem Mitarbeiter im Gefängnis erfahren. «Deshalb habe ich heute in der letzten Nacht im Gefängnis sehr gut geschlafen». Auf die Befürchtung, dass er rückfällig werden kann, sagt Brian knapp: «Die Menschen müssen mich nicht fürchten». Die dunkelsten Tage der letzten Jahre sei die Einzelhaft gewesen: «Das war ein Kampf», sagt er.