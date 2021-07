Bezirksgericht Lenzburg - Brian klagt erfolgreich gegen Gefängniswärter

Amtsmissbrauch und Körperverletzung

Vor Gericht war auch Brian anwesend und kommentierte den Vorfall. Die Wärter hätten sich mächtig gefühlt, es sei erbärmlich und traurig, so auf einen Wehrlosen einzuprügeln, schreibt die «Aargauer Zeitung». Besonders verwerflich für Brians Anwalt ist, dass die Schläge ausgeteilt wurden, als der Gefangene gefesselt und mit einem Sack über dem Kopf am Boden lag, so habe er die Schläge nicht einmal kommen sehen. «Jemand, der sich so wenig unter Kontrolle hat, hat im Strafvollzugssystem nichts verloren», so der Verteidiger.