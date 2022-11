Berühmtester Häftling: Brian wird aus der Haft entlassen

Zuvor sass er drei Jahre in Isolationshaft.

Brian wurde im Januar von der JVA Pöschwies in ein Zürcher Untersuchungsgefängnis verlegt.

Wie das Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich am Dienstag mitteilte, wird Brian in den nächsten Tagen aus der Haft entlassen.

Brian wird aus dem Gefängnis entlassen. Der Grund ist, dass die sogenannte Überhaft droht. Wie das Zürcher Obergericht am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, ist die Haftdauer inzwischen in grosse zeitliche Nähe der konkret zu erwartenden Dauer der Freiheitsstrafe gerückt, während das Berufungsverfahren noch längere Zeit beanspruchen könnte.