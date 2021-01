Oxford : Brian Pinker erhält als erster Mensch weltweit Astrazeneca-Impfstoff

In Grossbritannien kommt erstmals der heimische Impfstoff Astrazeneca zum Einsatz. Erste Personen wurden bereits geimpft.

Grossbritannien hatte dem Präparat in der vergangenen Woche eine Notfallzulassung erteilt.

«Ich freue mich so, heute die Covid-19-Impfung zu bekommen und ich bin wirklich stolz, dass sie in Oxford erfunden wurde», sagte Pinker.

Das Mittel aus Oxford kann bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden, was die Logistik deutlich vereinfacht.

In England ist der erste Brite mit dem heimischem Impfstoff der Uni Oxford und des Pharmakonzerns Astrazeneca geimpft worden. Der 82 Jahre alte Dialyse-Patient Brian Pinker aus Oxford habe am Montagmorgen den schützenden ersten Piks in der dortigen Uniklinik erhalten, teilte der britische Gesundheitsdienst NHS mit.