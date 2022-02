Foltervorwürfe : Brian reicht Strafanzeige ein – Anwälte fordern seine sofortige Freilassung

Brian beschäftigt seit Jahren die Justiz. Er hat nun Strafanzeige eingereicht. Foltervorwürfe sollen durch eine unabhängige Stelle untersucht werden.

Die Rechtsanwälte von Brian haben am Montag mitgeteilt, dass sie im Auftrag ihres Mandanten Strafanzeige erstattet haben. Sie fordern die lückenlose Untersuchung der Foltervorwürfe durch eine unabhängige Stelle und die sofortige Freilassung. Auf der Grundlage eines Gutachtens fordern sie die korrekte medizinische Behandlung und eine Untersuchung der ärztlichen Fehler.



Der Zürcher Arzt André Seidenberg habe sich in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Gesundheitszustand von Brian befasst und kam zum Schluss: «Die medizinischen Behandlungen und Untersuchungen in der JVA Pöschwies genügten medizinischen Standards nicht.» Die ärztliche Behandlung sei stets durch die Zellentüre geschehen: «Grundlegende praktisch handwerkliche Standards und Guidelines und zudem auch ethische Standards wurden missachtet», so der Mediziner weiter.