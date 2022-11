Brian im SRF-Interview: Brian sagt im Interview, er stelle keine Gefahr dar

Im «Club» sprach Brian alias über die neuesten Wendungen in seinem Fall und über sein Leben in Haft. Erneut gibt der Fall Anstoss zur Diskussion, wie die Schweiz mit Inhaftierten umgehen soll.

Das Hin- und Her im «Fall Brian» reisst nicht ab. Hiess es Ende Oktober noch, Brian Keller, der «bekannteste Häftling der Schweiz», komme frei, schaltete sich bereits eine Woche später die Staatsanwaltschaft wieder ein und verhinderte dies. Das Zwangsmassnahmengericht ordnete erneute Untersuchungshaft an , wogegen Brians Anwälte bereits Beschwerde eingereicht haben.

Besuch im Zürcher Bezirksgefängnis

Die ganze Atmosphäre sei anders, als wenn acht weitere Leute im Raum seien, gibt Brian gleich zu Beginn an. Er habe sich durch die strengen Sicherheitsvorkehrungen in die Rolle des Bösen gedrängt gefühlt. Im Bezirksgefängnis hingegen werde er mehr als Mensch wahrgenommen. «Das Personal ist netter und respektvoller im Umgang mit mir.»

«Die Wärter sagten, ich sollte zurück nach Afrika gehen»

Die Einzelhaft in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies hat Keller in schlechter Erinnerung. Er sei in einer pinken Zelle 24 Stunden am Tag alleine gewesen. «Ich bin von den Aufsehern schikaniert und beleidigt worden», sagt er. «Pinkes Büblein» sei er genannt und dazu aufgefordert worden, wieder nach Afrika zurückzugehen. «Ich war in einem ständigen Kriegszustand, ich war immer im Kampf.» Er habe sich gedacht: «Wenn die mich besiegen wollen, müssen sie mich umbringen.»