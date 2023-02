Bekannter Straftäter : Brian scheitert mit Klage – Bundesgericht bestätigt U-Haft

33 weitere Anklagepunkte

Im Januar 2022 wurde Brian von der Justizvollzugsanstalt Pöschwies (JVAP) ins Gefängnis Zürich verlegt. Im vergangenen Oktober ordnete das Obergericht seine Entlassung an, weil die Fortsetzung der Sicherheitshaft angesichts der Dauer der zu erwartenden Freiheitsstrafe (in dem zurückgewiesenen Verfahren) nicht mehr verhältnismässig erscheine. In einem zwischenzeitlich neu eingeleiteten Verfahren wirft die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich dem wohl bekanntesten Häftling der Schweiz in weiteren 33 Anklagepunkten unter anderem versuchte schwere Körperverletzung und weitere Delikte vor, die er ab 2018 mehrheitlich in der JVAP begangen haben soll.



Die Staatsanwaltschaft liess ihn deswegen Anfang November erneut verhaften und das Zwangsmassnahmengericht des Bezirks Zürich versetzte ihn in Untersuchungshaft. Das Obergericht bestätigte die Untersuchungshaft am 14. Dezember 2022. Das Bundesgericht weist die Beschwerde von Brian ab. Das Obergericht verletze kein Bundesrecht und keine Grundrechte des Betroffenen, wenn es davon ausgehe, dass einstweilen Wiederholungsgefahr bestehe; in Anbetracht früherer schwerer Straftaten und einer deutlich ungünstigen Rückfallprognose bestehe ein erhebliches Risiko, dass Brian erneut gleichartige Gewaltdelikte begehen könnte.