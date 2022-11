Akteneinsicht : Brian sitzt wegen 33 Vorfällen wieder in U-Haft

Anfang November teilte das Zürcher Obergericht mit, dass der bekannteste Schweizer Häftling Brian wegen einer drohenden Überhaft aus dem Gefängnis entlassen werden soll. Nur wenige Tage danach dann die ernüchternde Nachricht für Brian und sein Anwaltsteam: Die Staatsanwaltschaft ordnete gegen den 27-Jährigen wegen Delikten, die er während seiner Haftzeit begangen haben soll, erneut Untersuchungshaft an . Dieser Antrag wurde am 8. November vom Zwangsmassnahmengericht (ZMG) bewilligt.

Nun ist klar, was die Staatsanwaltschaft dem 27-Jährigen vorwirft. Brian und seine Anwälte haben dem «Tages-Anzeiger» , der NZZ und der «Republik» Einblick in sämtliche Akten der laufenden Strafuntersuchung gegeben.

Aufseher zog sich blutige Kratzer zu

Unter den 33 Vorfällen, die Brian nun zur Last gelegt werden, wiegt einer besonders schwer. Im Januar 2019 demolierte Brian in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies eine Sicherheitsscheibe und warf ein Stück davon gegen die Zellentür, die ein paar Zentimeter geöffnet war und hinter der Aufseher standen. Dabei zog sich ein Aufseher blutige Kratzer zu. Für den Staatsanwalt ist das als versuchte schwere Körperverletzung zu werten. Brians Verteidiger sagt, es sei unmöglich, dass sein Mandant jemanden habe verletzen wollen – er habe die Männer gar nicht gesehen.

Brian «zu Boden» gebracht

In den Jahren 2019 und 2020 kam es zu einer Strafanzeige gegen einzelne Aufseher. Diese traten immer in Vollmontur und zu sechst auf, wenn sie Brian für einen Hofgang oder einen Besuch aus der Zelle holten. In beiden Fällen schlug er mit gefesselten Händen gegen die Schutzschilder seiner Aufseher – und in beiden Fällen brachten sie ihn «zu Boden», also drücken sie Brian mit Händen und Knien so lange auf den Boden, bis er sich nicht mehr wehrte. Beide Male hatte Brian nachher eine geschwollene Nase.