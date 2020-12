Brian lagerte richtig viel Ware in seiner Stube. Brian Havarie/Invideo/Schimun Krausz

Darum gehts «Ich wollte etwas Gutes tun»: Social-Media-Star Brian Havarie (20) beschenkt zu Weihnachten 50 Menschen mit Beauty-Produkten.

Der Berner sagt: «Selfcare und Selflove sind wichtig – besonders in schwierigen Zeiten wie jetzt.»

Er selbst ist in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen und kennt die Situation der von ihm Beschenkten.

Die Idee

«Zu Weihnachten machen viele Insta-Leute fette Verlosungen», weiss Brian Havarie, «das wollte ich auch tun, dachte mir dann aber: Noch lieber als meine Community möchte ich die Leute beschenken, denen es weniger gut geht als mir. Ich wollte etwas Gutes tun.»

Also klopfte der Berner Beauty-Influencer mit insgesamt 360’000 Instagram- und Tiktok-Follower*innen beim Beauty Squad Switzerland an, die Content mit den Produkten von L’Oréal machen , und weihte sie in seinen Plan ein.

Der Zweck

Aber warum ausgerechnet Make-up und Kosmetika? «In solch stressigen Zeiten vergisst man sich selbst gerne mal. Dabei ist man selbst doch das Wichtigste , und Beauty-Produkte sind Balsam für die Psyche, sie ermöglichen Selfcare und Selflove.»

Der Pitch

«Ich will 50 Leuten eine Freude machen und bat den Beauty Squad um Produkte, die für den Alltag taugen, nichts Extravagantes», so der 20-Jährige zu 20 Minuten. Die Beschenkten in spe findet er in einer Facebook-Gruppe, wo sich Menschen, die am Existenzminimum leben , und solche, die ihnen helfen wollen, austauschen. Auf seinen Post melden sich sehr schnell sehr viele User*innen, die 50 Päckli sind schnell versprochen.

L’Oréal habe keine Gegenleistung für die Produkte verlangt, sagt Brian. «Sie fragten nicht mal, ob ich sie in Social-Media-Posts erwähne – was ich nun aber mache, weil es wirklich toll ist, dass sie mich so bereitwillig bei der Aktion unterstützt haben.»

Der Aufwand

Nach dem Organisieren gings ans Zusammenstellen der Päckli, in denen jeweils Ware von um die 100 Franken drin steckt – sprich: Brian verschenkt Beauty-Produkte im Wert von rund 5000 Franken. Das Porto zahlt er aus dem eigenen Sack.

«Allein das Verpacken hat insgesamt etwa 48 Stunden gedauert», rechnet der Social-Media-Star vor, «zum Glück haben mir Freund*innen geholfen. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch mehr Respekt vor Leuten, die in der Logistik arbeiten. Aber: Es hat sehr viel Freude gemacht.»

Der Hintergrund

Heute steht er finanziell stabil da, aufgewachsen ist Brian aber in sehr einfachen Verhältnissen. «Mein Mami war alleinerziehend, konnte nicht sehr gut Deutsch, hatte keinen Spitzenjob. Wir hatten nicht das Geld, um die Dinge kaufen zu können, die sich zum Beispiel meine Freunde leisten konnten.»

Er kennt also die Situation, in der sich viele Leute befinden. «Der Schweiz als Land gehts gut, aber auch bei uns gibts Armut.»