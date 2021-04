Brian kämpfte bis vor Bundesgericht darum, in ein anderes Gefängnis verlegt zu werden. Die Richtenden haben nun entschieden, dass er in der Pöschwies bleiben muss.

Bundesgericht : Brian will Gefängnis wechseln – und blitzt ab

1 / 5 Screenshot SRF Derzeit sitzt Brian in Einzelhaft in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf. Tamedia Im Dezember sorgte er für Schlagzeilen, weil er dort eine unzerstörbare Zelle unbrauchbar gemacht hatte. Screenshot SRF

Das Bundesgericht weist die Beschwerde von Intensivstraftäter Brian alias «Carlos» ab. Er hat damit seine Verlegung aus der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in ein Untersuchungsgefängnis im Kanton Zürich beantragt, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Angesichts der besonderen Umstände des Einzelfalles lasse sich seine Unterbringung in der Pöschwies zum Vollzug von Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft derzeit noch rechtfertigen.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich führt derzeit eine Strafuntersuchung wegen versuchter schwerer Körperverletzung, mehrfacher Körperverletzung und Drohung gegen ihn. Ausgangspunkt für das Verfahren bildete ein Vorfall, der sich im Juni 2017 beim Vollzug einer Freiheitsstrafe aufgrund eines früheren Urteils ergeben hatte.

Mitte August 2018 wurde Brian zum Vollzug der Untersuchungs- und späteren Sicherheitshaft in die Sicherheitsabteilung der JVA Pöschwies verlegt. Im November 2020 wies das Zürcher Verwaltungsgericht seine Beschwerde gegen die Verlegung ab. Er gelangte daraufhin ans Bundesgericht und beantragte, dass er unverzüglich von der JVA Pöschwies in ein Untersuchungsgefängnis im Kanton Zürich zu verlegen sei.

«Aggressives Verhalten»

Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Aus der Unschuldsvermutung ergebe sich, dass Häftlinge in strafprozessualer Haft grundsätzlich getrennt von verurteilten Straftätern unterzubringen seien. Der ausnahmsweise Vollzug in einer Strafanstalt dürfe nur als letzte Möglichkeit in Frage kommen, wenn ein solcher aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles in einem Untersuchungsgefängnis ausgeschlossen erscheint.

Der Betroffene befinde sich mit kurzen Unterbrüchen in einer separaten Sicherheitsabteilung der Pöschwies in Einzelhaft. Er sei verschiedentlich durch übermässige Gewaltanwendung gegenüber Einrichtungen und Personal aufgefallen. Aufgrund des regelmässig dokumentierten, aggressiven Verhaltens und der psychischen Situation des Mannes könne derzeit nicht von einer Verhaltensänderung ausgegangen werden.

Bereits früher sei er einmal in eine andere Justizvollzugsanstalt verlegt worden, was aber zu keiner nachhaltigen Verbesserung der Situation geführt habe. Gleichwertige Alternativen zur aktuellen Unterbringung seien nicht ersichtlich, zumal in der Pöschwies für die spezielle Situation bauliche und organisatorische Massnahmen getroffen wurden.

Ist das Haftregime auf Dauer menschenwürdig?

Insgesamt lasse sich die Unterbringung in der Pöschwies zurzeit aufgrund des Verhaltens des Betroffenen und der von ihm ausgehenden Gefährdung von Dritten noch ausreichend rechtfertigen. Festzuhalten sei aber

auch, dass er sehr restriktiven Haftbedingungen untersteht. Auf Dauer könnte sich bei unverändertem Haftregime die Frage eines menschenwürdigen Haftvollzugs stellen. Sollte es bei einem längeren Freiheitsentzug bleiben, müssten die Behörden alle möglichen Anstrengungen für angepasste und grundsätzlich zunehmend zu lockernde Haftbedingungen unternehmen.

Erst kürzlich hat sich das Bezirksgericht Zürich mit einem solchen Fall auseinandergesetzt. Brian wollte vom Kanton Zürich 40’000 Franken wegen unmenschlicher Haftbedingungen. Das Gericht stellte fest, dass die Haftbedingungen, denen Brian im Gefängnis Pfäffikon ausgesetzt war, gegen die Vorschriften von EMRK und Bundesverfassung verstiessen und eine Persönlichkeitsverletzung darstellten. Eine Entschädigung erhielt Brian allerdings nicht.

Im Dezember sorgte Brian für Schlagzeilen, weil er eine unzerstörbare Zelle unbrauchbar gemacht hat. Der neu errichtete Spezialtrakt in der Strafanstalt Pöschwies hatte 1,85 Millionen Franken gekostet. Im November 2019 war Brian wegen versuchter schwerer Körperverletzung und anderer Delikte zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Eingeklagt waren etwa 30 Vorfälle hinter den Gefängnismauern. Brian hat das Urteil weitergezogen.