Derzeit sitzt er in der JVA Pöschwies (Bild) – die Vorfälle trugen sich aber im Bezirksgefängnis Pfäffikon zu.

Er will 40’000 Franken Entschädigung vom Staat.

Der Fall «Carlos» beschäftigt die Justiz weiter. Am Donnerstag wird vor dem Bezirksgericht Zürich eine Haftungsklage von Brian gegen den Kanton Zürich verhandelt. Es geht dabei um die Haftbedingungen im Gefängnis Pfäffikon, wie sein Anwalt Markus Bischoff auf Anfrage bestätigt. «Eine Untersuchung sowie ein zusätzliches Gutachten haben gezeigt, dass die Haftbedingungen unmenschlich waren und gegen die EMRK verstossen haben.» Bei der Verhandlung gehe es darum, dass dieses Unrecht festgestellt werde. Zudem fordert der 25-jährige Brian laut seinem Anwalt eine Entschädigung von 40’000 Franken.

Der Fall geht auf seine Zeit im Bezirksgefängnis Pfäffikon zurück. Der Intensivstraftäter war dort von Oktober 2016 bis Januar 2017 in Untersuchungshaft. Den Behörden warf er vor, dass er damals misshandelt worden sei. Ein Bericht kam später zum Schluss, dass seine Menschenrechte verletzt wurden. Er hat demnach ohne Matratze auf dem Boden schlafen müssen, erhielt keine Unterwäsche, durfte nicht duschen und sich tagelang nicht die Zähne putzen. Das Essen bestand aus belegten Broten.

Gefängnisdirektor musste gehen

Grund für die Behandlung war, dass er seine Zelle verwüstet und unter Wasser gesetzt hatte. Zudem hatte er die Aufseher in Pfäffikon massiv bedroht, bespuckt und beschimpft. Justizdirektorin Jacqueline Fehr (SP) räumte später ein, dass es zu gravierenden Fehlern gekommen war. Brian sei in Pfäffikon erniedrigend behandelt worden. Das hatte personelle Konsequenzen: Der Gefängnisdirektor musste gehen. Im Januar 2017 wurde Brian in die JVA Pöschwies verlegt.