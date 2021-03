Intensivstraftäter Brian wollte vom Kanton Zürich 40’000 Franken wegen unmenschlicher Haftbedingungen. Nun hat das Bezirksgericht Zürich das Urteil in diesem Fall veröffentlicht. Es stellt fest, dass die Haftbedingungen, denen Brian im Gefängnis Pfäffikon ausgesetzt war, gegen die Vorschriften der EMRK und der Bundesverfassung verstiessen und eine Persönlichkeitsverletzung darstellten.

Es sei unbestritten gewesen, dass der Kläger in der fraglichen Zeit unter anderem immer in Einzelhaft war, stets Fussfesseln trug, keine Spaziergänge machen konnte und nur ein einziges Kleidungsstück erhielt, heisst es im Urteil. Seine Zelle verfügte zudem, abgesehen von wenigen Tagen, über keine Matratze. Brian bekam teilweise auch keine Wolldecke, duschte nie und hatte teilweise keine Zahnbürste. Zudem erhielt er kein Lese- und Schreibmaterial und die an ihn gerichtete Post wurde ihm eine Zeit lang vorenthalten.